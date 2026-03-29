Ciresa | l’abete rosso che rivoluziona il suono

Nel cuore della Val di Fiemme, un'azienda locale ha sviluppato un abete rosso che modifica le caratteristiche sonore degli strumenti musicali. Questa pianta viene utilizzata per realizzare parti di strumenti, con un processo che combina tecniche artigianali tradizionali e tecnologie innovative. La produzione si concentra sulla qualità del legno e sulla sua capacità di influenzare il suono, rispettando le norme di sicurezza e qualità vigenti.

Nel cuore della Val di Fiemme, l’azienda Ciresa sta ridefinendo il confine tra artigianato antico e tecnologia moderna. La realtà locale ha trasformato la selezione dell’abete rosso in un processo che unisce l’esperienza secolare alla ricerca scientifica più avanzata. Questa sinergia ha portato allo sviluppo di nuovi sistemi sonori che promettono di rivoluzionare l’ascolto musicale. L’identità del gruppo si fonda sull’utilizzo esclusivo dell’abete rosso della valle, una materia prima dalle proprietà fisiche uniche. Questo legno, scelto storicamente da Antonio Stradivari per i suoi strumenti, cresce lentamente in condizioni climatiche specifiche, garantendo bassa densità ed elevata elasticità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciresa: l’abete rosso che rivoluziona il suono Articoli correlati I neomelodici che esaltano armi e malavita alle feste dei bambini: il servizio di Luca Abete a “Striscia la Notizia”Tempo di lettura: < 1 minuto Su TikTok spopolano, macinano milioni di visualizzazioni e si presentano come idoli dei più piccoli. Evviva gennaio. Riscattiamo questo bellissimo mese, che inizia con il dolce suono dei tappi che saltanoLa gente a gennaio è sempre un po’ avvilita, depressa dalla fine delle feste o con il rimorso post natalizio per aver esagerato con il cibo.