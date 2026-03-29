Dopo cinque anni di attesa e critiche pubbliche, la sindaca ha dichiarato di non aver mai perso fiducia nei giudici e di aver sempre mantenuto fede nel proprio operato. Ha commentato con entusiasmo il momento attuale, definendolo

"Ho sempre avuto fiducia nei giudici, così come sono sempre stata certa del mio operato. Oggi è un giorno bello". Giulia Deidda, sindaca dal 2014 al 2024, era stata accusata di associazione a delinquere e corruzione nell’inchiesta della Dda di Firenze: all’ex primo cittadino era contestato di aver svolto un ruolo di raccordo tra politica ed imprenditori, attivandosi in prima persona per fare in modo che ai vertici degli enti di controllo e degli uffici con compiti autorizzativi sulle attività di Aquarno, arrivassero persone gradite. Oltre all’accusa di aver spinto per la conferma come capo di gabinetto del presidente Eugenio Giani di Ledo Gori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cinque anni di gogna e attesa: "Mai persa la fiducia nei giudici. Ho sempre fatto solo la sindaca"

Articoli correlati

“Quando ho saputo di Daniela Ruggi ho pianto. Le ho sempre fatto del bene, mai del male”La scomparsa di Daniela Ruggi, avvenuta a Modena nel 2023, ha risvegliato un'onda di emozione e interrogativi che non si è placata neppure dopo anni.

Paola Maugeri: “Ho 58 anni, non ho mai fatto botox. E sì: ho un fidanzato di 41”Milano – Premessa: "Non è un post contro chi lo fa” (il ritocchino), ma è “un post a favore della libertà di invecchiare senza vergogna”.

Approfondimenti e contenuti su Cinque anni

Discussioni sull' argomento Cinque anni di gogna e attesa: Mai persa la fiducia nei giudici. Ho sempre fatto solo la sindaca; Un bel Sì contro la gogna; Democrazia Cristiana dalla gogna mediatica alla verità negata; Cinque anni e mezzo: Fede, giustizia e verità nel caso Becciu.

Pagina 2 | Trent'anni di Rimanginter: da Calciopoli ai fischi a Bastoni, dalla gogna agli appelliLa questione relativa ai fischi ricevuti da Bastoni sui campi di Lecce e Como, con tanto di accorati appelli a interrompere la contestazione a seguito dell'en plein nella partita più seguita dell'anno ... tuttosport.com

Presentata la relazione di fine mandato dell’Amministrazione Ferrara. Cinque anni di governo per Chieti: dalla crisi finanziaria da 78 milioni alla stabilità, 110 milioni di investimenti, lavoro e presenze turistiche raddoppiate. Chieti, 28 marzo 2026 - Il Sindaco Di - facebook.com facebook

Brasile: passa al Senato il disegno di legge sul reato di misoginia, pene fino a cinque anni x.com