Ciclismo | Coppi e Bartali a Schmid Philipsen vince la Gand-Wevelgem

La stagione ciclistica internazionale prosegue con le classiche di Primavera, che si disputano tra le strade italiane e il pavé del Belgio. Recentemente, si sono svolte alcune tappe importanti con protagonisti noti nel mondo del ciclismo. Tra le gare più recenti, una vittoria in Belgio ha visto un corridore prevalere nella Gand-Wevelgem, mentre in Italia un ex campione ha partecipato a un evento con altri atleti di rilievo.

La stagione ciclistica internazionale continua con le grandi classiche di Primavera, divisa tra le strade italiane e il pavé del Belgio. In Italia, l’atto conclusivo della Coppi e Bartali, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni, ha visto il trionfo di Mauro Schmid. Il corridore svizzero della Jayco AlUla non ha lasciato scampo a nessuno nella frazione finale con arrivo a Gemona del Friuli. Dopo una prima parte di gara scandita da una fuga, la corsa si è accesa sulle pendenze del Monte Stella. Laurence è rientrato perdendo lo sprint finale che ha premiato Schmid. Grazie all’abbuono conquistato con la vittoria di tappa, Schmid si è imposto anche in classifica finale, distanziando il francese della Ineos Grenadiers di soli due secondi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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