Chus Bueno | A Milano solo l' Olimpia non vedo chance per altre squadre

Il CEO dell'Eurolega ha dichiarato che a Milano, al momento, l’unica squadra coinvolta nella competizione è l’Olimpia. Ha aggiunto che non vede possibilità che altre squadre partecipino o che nuove squadre, anche con proprietà legate a club di calcio, si uniscano al progetto di Nba Europe. La conversazione si è concentrata esclusivamente sulla presenza dell’Olimpia nella massima competizione europea di pallacanestro.

Il parere del CEO dell'Eurolega Chus Bueno sulla possibilità che l'Olimpia Milano lasci l'Eurolega o che un'altra squadra di basket (magari con la stessa proprietà di Inter o Milan) sbarchi in città per aderire al progetto di Nba Europe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chus Bueno: "A Milano solo l'Olimpia, non vedo chance per altre squadre" Articoli correlati Svolta Eurolega, il Ceo Bueno: "Intesa con la Nba. A Milano vedo solo l'Olimpia"Da mesi l’annunciato sbarco della Nba promette di rivoluzionare il basket in Europa con un nuovo torneo. Chus Bueno nominato CEO dell'EuroLeague, in carica ìUn cambiamento di leadership segna l’avvio di una nuova fase per la EuroLeague, con una guida operativa che mira a consolidare continuità e... Approfondimenti e contenuti su Chus Bueno Temi più discussi: Bueno riapre al dialogo con l'NBA: Competizione unica miglior soluzione; NBA ed Eurolega stanno andando verso una convergenza?; Adam Silver dà la benedizione al matrimonio tra NBA ed Eurolega: È la soluzione migliore; Silver apre all’Eurolega: La soluzione migliore per la NBA è unire le forze. L'Eurolega ha scelto il nuovo ad: è Chus Bueno, un ponte verso Nba EuropeCon un messaggio di unità espresso dal voto unanime dei tredici club shareholders, l'Eurolega ha scelto il nuovo amministratore delegato, affidandosi alla guida di Chus Bueno, 56 anni. Nominato come ... gazzetta.it Chus Bueno y el Baskonia, en la misma trincheraSi se trataba de dar una apariencia de firmeza y continuidad, la Euroliga y sus clubes propietarios han optado por la catarsis a la hora ... de amortizar a Paulius Motiejunas y aupar a Chus Bueno al ... elcorreo.com Chus Bueno: Difficile pensare che a Milano ci possa essere una franchigia che non sia l'Olimpia x.com EUROLEGA - Il CEO Chus Bueno parla alla Gazzetta dello Sport trattando tutti i temi caldi: dalle italiane (terza squadra) alla possibile intesa con NBA - facebook.com facebook