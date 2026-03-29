Chiuso il night club ‘Hollywood’ | Piano anti-incendio irregolare

Il questore di Reggio ha disposto la chiusura temporanea del night club ‘Hollywood’ in via Degani. La decisione è stata presa a causa di irregolarità riscontrate nel rispetto delle norme antincendio e di altre inadempienze amministrative. La chiusura rimarrà in vigore fino a quando non saranno sanate le criticità rilevate.

Il questore di Reggio, Carmine Soriente ha ordinato la chiusura temporanea del night club ‘Hollywood’ di via Degani, in città, per varie inadempienze amministrative. Il provvedimento di sospensione della licenza di dieci giorni – a decorrere da ieri fino al 5 aprile compreso – ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è scattato a seguito di controlli specifici negli esercizi pubblici dopo la tragedia di Crans Montana, in Svizzera. Dalle verifiche svolte congiuntamente dal personale di Polizia di Stato, reparto prevenzione crimine Emilia-Romagna occidentale, carabinieri, guardia di finanza, vigili... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiuso il night club ‘Hollywood’: "Piano anti-incendio irregolare" Articoli correlati Controlli nei locali dopo Crans Montana, chiuso il night club ‘Hollywood’ a Reggio EmiliaReggio Emilia, 28 marzo 2026 – Il questore Carmine Soriente ha ordinato la chiusura temporanea del night club ‘Hollywood’ di via Degani a Reggio, per... Riciclaggio e sfruttamento della prostituzione nei night club: chiuso il New Gilda, tre arrestiGli indagati sono cinque: in concorso tra loro ma ciascuno con ruoli diversi, si occupavano anzitutto del reclutamento delle giovani donne da... Altri aggiornamenti su Chiuso il night club 'Hollywood' Piano... Temi più discussi: Controlli nei locali dopo Crans Montana, chiuso il night club ‘Hollywood’ a Reggio Emilia; Tramonta l'era dei night club, chiude anche il Mexico: era l'ultimo ancora in attività; Reggio Emilia, il Questore chiude per 10 giorni il night club in Via Degani per gravi violazioni VIDEO; Controlli amministrativi a carico di esercizi pubblici della città: chiuso dal Questore della provincia di Reggio Emilia un noto Night Club - Questura di Reggio Emilia | Polizia di Stato. Controlli nei locali dopo Crans Montana, chiuso il night club 'Hollywood' a Reggio EmiliaIl questore Soriente ha ordinato la sospensione della licenza per dieci giorni: dalle verifiche sono emerse inadempienze in merito al piano anti-incendio ... msn.com Tramonta l'era dei night club, chiude anche il Mexico: era l'ultimo ancora in attivitàLo storico locale di via XXX Ottobre ha chiuso a gennaio. L'attività ormai non era più redditizia. Fabio Risi, titolare: Per il futuro non si sa, deciderà la proprietà ... triesteprima.it Buonasera, mi sono iscritta a dicembre al concorso ripam mic (chiuso a gennaio) e purtroppo, per distrazione, non ho spuntato la casella in cui chiedevano precedenti rapporti con la pa (io ho fatto servizio civile nazionale nel 2013/2014). Ho letto in un altro po - facebook.com facebook E' stato chiuso il Macte, Museo di Arte Contemporanea di Termoli, per danni dovuti al maltempo. Non è stata ancora resa nota una data di riapertura. Al momento la chiusura è a tempo indeterminato. #IoSeguoTgr x.com