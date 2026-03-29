Il cantiere delle polemiche è finalmente arrivato a compimento. Nella mattinata di ieri è stata inaugurata la nuova piazza Di Vittorio, riqualificata nell’ambito del progetto ’Spugna’ della Città Metropolitana e trasformata in un nuovo spazio urbano dotato di pavimentazione drenante, per arginare gli effetti delle bombe d’acqua e dei cambiamenti climatici. Il restyling della piazza era stato al centro di vibranti polemiche da parte di residenti e commercianti, specie quando, nel 2024, i lavori avevano subìto un lungo stop per la necessità di smaltire alcuni materiali, plastici e ferrosi, rinvenuti durante le lavorazioni. In quel periodo i cittadini avevano lamentato il fatto che il cantiere, fermo, era diventato uno spicchio di trascuratezza e degrado nel cuore di Opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiuso il cantiere delle polemiche. Il “progetto spugna“ è realtà

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