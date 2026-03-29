Chiesa di Roffia | Grande storia da salvare

Recenti indagini stratigrafiche condotte da due restauratrici hanno portato alla luce decorazioni murali di rilievo storico e artistico all’interno di una chiesa situata a Roffia. Le analisi hanno riguardato le superfici interne, rivelando elementi decorativi databili tra il XVIII e il XIX secolo. I lavori di scavo e documentazione hanno evidenziato la presenza di affreschi e dettagli decorativi conservati sotto strati di intonaco e vernice.

Le recenti indagini stratigrafiche condotte dalle restauratrici Lidia Cinelli e Roberta Brizzi hanno riportato alla luce un insieme di decorazioni murali di grande valore storico e artistico, risalenti tra il XVIII e il XIX secolo. Lo rendono noto i Festatioli di Roffia che, insieme alla parrocchia, lanciano un appello: "Per non perdere la storia abbiamo bisogno del sostegno pubblico – si legge – Una piccola comunità, una piccola parrocchia non riuscirà mai da sola a riportare alla luce la storia che questa chiesa ha impressa nelle sue pareti". Infatti, quanto è stato scoperto, riveste particolare importanza per la comunità, piccolo borgo con una storia documentata sin dal 995 d. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiesa di Roffia: "Grande storia da salvare" Articoli correlati Aq16: 20 anni di storia da salvare, Prandi chiede serietàL’assessore alla Cura della città, Davide Prandi, ha lanciato un appello alla serietà riguardo al dibattito sul Laboratorio Aq16 a Reggio Emilia. Leggi anche: Grande Fratello Vip riparte da zero: quattro nomi forti per salvare l’edizione di marzo Contenuti utili per approfondire Chiesa di Roffia Grande storia da... Discussioni sull' argomento Chiesa di Roffia: Grande storia da salvare; Festaioli di Roffia: Antiche decorazioni nella chiesa di San Michele. Patrimonio da salvare; Ermete Boni - Necrologio - 2026. Festaioli di Roffia: Antiche decorazioni nella chiesa di San Michele. Patrimonio da salvareLe recenti indagini stratigrafiche condotte dalle restauratrici Lidia Cinelli e Roberta Brizzi hanno riportato alla luce un insieme di decorazioni murali ... gonews.it 1910 - I Misteri riattraversano il Ponte Girevole la mattina del Sabato Santo e si dirigono, per il rientro, verso la chiesa del Carmine. Dietro la statua di ***Gesù alla Colonna*** si intravede una "*posta*" di perdoni col cappello in testa. È il particolare dell'ingrand facebook