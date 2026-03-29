Chi vuol essere Milionario – Il Torneo le anticipazioni del 29 marzo

Domenica 29 marzo, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, condotta da Gerry Scotti. La trasmissione, dedicata al quiz a premi, torna in prima serata con un episodio che coinvolge i partecipanti nelle domande del gioco. Le anticipazioni della puntata indicano che il conduttore sarà nuovamente protagonista della serata.

Domenica 29 marzo Gerry Scotti torna protagonista in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo. La serata televisiva porta ormai la sua firma: si parte come sempre con l’access prime time de La Ruota della Fortuna, affiancato dalla presenza elegante di Samira Lui, per poi entrare nel vivo con il quiz più amato di sempre. Anche questa puntata si preannuncia carica di tensione e momenti decisivi: tra domande insidiose e scelte tutt’altro che semplici, i concorrenti dovranno mettere alla prova sangue freddo e preparazione per continuare la loro corsa. L’obiettivo resta uno solo, ambizioso e irresistibile: arrivare fino in fondo e conquistare il premio più desiderato, il milione di euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

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