Federica Brignone ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026. Recentemente, è stato reso noto che il suo nuovo compagno è Abdu James Mbaye. La notizia è stata confermata attraverso fonti ufficiali e comunicati pubblici. La coppia è apparsa insieme in alcune occasioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione.

Il 2026 di Federica Brignone si è aperto con le due medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Milano – Cortina ed un nuovo capitolo sentimentale, nel quale il protagonista principale è il fidanzato Abdu James Mbaye. Stasera la sciatrice sarà tra gli ospiti di Che Tempo Che Fa, in onda sul Nove dalle 19:30. Lo scorso anno un infortunio nel mese di aprile a meno di un anno dalle olimpiadi invernali, che facevano ritorno nel nostro paese dopo vent’anni, fermava la Brignone. La 35enne ha affrontato un duro e celere recupero, rimettendo gli sci a piedi per la competizione a cinque cerchi, dove conquistava l’oro in Gigante e Super G. Sulle piste al suo fianco nel celebrare le vittorie, è stato avvistato un nuovo uomo, il modello senegalese Abdu James Mbaye. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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