Che tempo che fa | tutti gli ospiti di stasera

Questa sera appuntamento conChe tempo che fa, tanti ospiti interverranno nel corso della puntata. Tra musica, cinema, letteratura, attualità e sport, saranno come sempre tanti i temi cheFabio Fazioaffronterà nella lunga diretta. Al suo fianco, come sempre,Filippa Lagerback e Luciana Littizzettocon il suo atteso monologo. Lo spazio diChe tempo che fadedicato all’attualità vedrà:Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele,Gianrico Carofiglio, in libreria con il saggio‘Accendere i fuochi’; l’editorialista diRepubblicaMassimo Giannini, Cecilia Sala e Michele Serra. Poipadre Gabriel Romanelli, in libreria conLe rovine e la luce, una testimonianza del parroco di Gaza, scritto con il giornalista francese Guillaume de Dieuleveult. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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