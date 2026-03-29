Che fine ha fatto la nuova cabinovia di Cortina d’Ampezzo

La nuova cabinovia di Cortina d’Ampezzo, inizialmente attesa per essere operativa in vista delle Olimpiadi invernali, ha completato i lavori solo a marzo, rimanendo ancora inattiva. La realizzazione dell’impianto si è conclusa con un ritardo rispetto alle previsioni iniziali, lasciando aperti ancora alcuni aspetti sulla sua messa in funzione. La questione rimane al centro delle discussioni locali e tra gli operatori del settore.

Si sperava fosse pronta per le Olimpiadi invernali ma i lavori sono finiti solo a marzo, e ancora non si sa quando sarà utilizzabile Un mese dopo la fine delle Olimpiadi invernali, la cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina d’Ampezzo non è ancora funzionante. Era una delle opere più discusse di quelle Olimpiadi, il governo e la società responsabile dei lavori puntavano a completarla in tempo per l’evento, iniziato ufficialmente il 6 febbraio. Non è andata così. Solo a inizio marzo la società ha comunicato che i lavori erano finiti e che sarebbero cominciate le attività di collaudo così da rendere l’impianto finalmente operativo. Nel comunicato del 5 marzo Simico, la società responsabile della costruzione degli impianti per le Olimpiadi del 2026, non specifica quanto tempo ci vorrà. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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