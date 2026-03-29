Nel giugno del 1942, un attore e regista noto per il personaggio di Charlot scrisse nel suo diario di preferire piangere sotto la pioggia per non farsi notare, esprimendo così un pensiero triste legato alle notizie provenienti dalla Germania nazista. In quel periodo, molte persone ebree erano vittime dell’Olocausto e le notizie di quegli eventi raggiungevano anche il mondo dello spettacolo.

Nel giugno del ’42 Charlie Chaplin in arte Charlot scrisse nel suo diario: "Mi piace piangere quando piove perché nessuno può vedere le mie lacrime; triste pensiero scaturito dalle pesanti notizie in arrivo dalla Germania nazista ove molti suoi amici ebrei erano vittime dell’Olocausto. Il suo disprezzo per Hitler era totale tanto da deriderlo con caustica ironia nel film “il Dittatore“ creato ed interpretato da Chaplin stesso. Piccolo di statura ma con un carattere di ferro Charlie era un padre all’antica; ebbe ben undici figli di cui l’ultima, Geraldine fu la protagonista del celeberrimo film “Il dottor Zivago“. Se da giovane l’attore era stato un notevole donnaiolo, da adulto si comportò come un vero Pater Familias, molto dedito ai suoi ragazzi che educò nel rispetto e nell’amore della natura e degli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Charlot e i ’poteri’ della cicerbite

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