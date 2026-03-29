Charles Leclerc regala spettacolo a Suzuka e via radio arriva un colorito ‘attestato di stima’

Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Campionato mondiale di Formula 1 2026, il pilota ha mostrato un comportamento acceso e ha abbandonato l’abitacolo della sua vettura con un atteggiamento visibilmente frustrato. Successivamente, attraverso comunicazioni radio, sono state trasmesse parole colorite rivolte ai suoi collaboratori. La prestazione in pista ha comunque regalato alcuni momenti di spettacolo.

Uno show firmato Charles Leclerc. Il monegasco era uscito dall’abitacolo della sua Ferrati piuttosto frustrato ieri per quanto le qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, avessero detto. Il differenziale sconsolante in rettilineo rispetto alla Mercedes e l’impotenza rispetto ai rivali erano stati elementi che avevano fatto perdere le staffe al monegasco. Uno sfogo via radio contro il nuovo regolamento in F1 volto a “tarpare” le ali ai piloti, a detta di Leclerc. Non certo l’unico tra i racing driver a far presente questo punto di vista. Tuttavia, n ella domenica di gara giapponese tutto si è messo nel cassetto per provare ancora una volta a gettare il cuore oltre l’ostacolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc regala spettacolo a Suzuka e via radio arriva un colorito ‘attestato di stima’ Articoli correlati Leggi anche: Formula 1, gioia Ferrari per podio Gp Giappone: team radio (colorito) a Leclerc Leggi anche: Charles Leclerc orgoglioso del podio a Suzuka: “Me lo sono dovuto sudare, ho tenuto bene nel duello con Russell” Contenuti utili per approfondire Charles Leclerc Discussioni sull' argomento Kimi Antonelli, dopo la vittoria in Cina arriva un regalo speciale: È un ragazzo unico e umile; La GRIGLIA di PARTENZA della F1 in Giappone: Antonelli 1°, Leclerc vuole il podio. F1 GP Giappone | Ferrari, super Leclerc conquista il podio: Questa volta abbiamo dovuto sudare un pochinoCharles Leclerc è stato uno dei grandi protagonisti del Gran Premio del Giappone, conquistando un meritatissimo terzo posto al termine di ... msn.com Ferrari, il duello show in Cina e il primo podio in rosso di Hamilton. VIDEODopo la Sprint di sabato, la Ferrari regala spettacolo anche nella gara lunga, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton protagonisti di un duello mozzafiato che è proseguito per oltre 10 giri. A spuntarla ... sport.sky.it Terzo posto da leone per Leclerc: il pilota monegasco sorpassa Russell che finisce fuori dal podio e la Ferrari lo esalta, che voto dareste alla gara di Charles - facebook.com facebook Quarto posto per Charles Leclerc che all'ultimo tentativo nel Q3 è riuscito a soffiare la posizione a Norris Hamilton partirà sesto, mentre continua a deludere Verstappen: il pilota olandese fuori al Q2, partirà dalla undicesima posizione #F1 #Antonelli #Ferrari # x.com