Charles Leclerc si è piazzato sul podio del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Campionato mondiale di Formula Uno 2026. Dopo la corsa, il pilota ha dichiarato di aver dovuto impegnarsi molto per mantenere la posizione, soprattutto nel duello con un altro concorrente. La gara si è svolta a Suzuka e ha visto Leclerc sfoggiare una prestazione determinata e stabile.

Stoico. Quasi eroico. Charles Leclerc è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Suzuka il pilota monegasco ha tenuto il podio con le unghie e con i denti resistendo agli attacchi di George Russell che, nonostante una Mercedes sensazionale, non è stato in grado di vincere il duello con il pilota del Cavallino Rampante. La vittoria nella gara nipponica è andata ad Andrea Kimi Antonelli che ha preceduto Oscar Piastri peer 13.7 secondi, mentre completa il podio Charles Leclerc a 15.2. Quarto George Russell a 15.7, quinto Lando Norris a 23.4, mentre è sesto Lewis Hamilton a 25. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc orgoglioso del podio a Suzuka: “Me lo sono dovuto sudare, ho tenuto bene nel duello con Russell”

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