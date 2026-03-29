Chantelle | 150 anni che hanno liberato il corpo femminile

Oggi la maison Chantelle festeggia 150 anni di attività, un traguardo che segna un lungo percorso nel settore dell'intimo femminile. Fondata un secolo e mezzo fa, ha contribuito a cambiare il modo in cui le donne si approcciano alla propria immagine e al proprio corpo attraverso i prodotti che realizza. La storia dell’azienda si intreccia con le evoluzioni del costume e della moda intima nel tempo.

La maison Chantelle compie oggi i suoi primi 150 anni di storia, celebrando un percorso che ha ridefinito il rapporto tra donna e intimo. Dal 1876 a Romilly-sur-Seine, l’innovazione tecnica ha sostituito la costrizione del corsetto con l’elasticità liberatoria. Oggi, nel 2026, il brand continua a evolversi insieme alle donne, ponendo al centro la libertà di movimento e la diversità delle taglie. Non si tratta solo di un anniversario commerciale, ma di una testimonianza storica su come un oggetto apparentemente banale abbia cambiato la vita quotidiana di milioni di persone. La storica della moda Salome Dudemaine ha ricostruito questo cammino attraverso gli archivi ben conservati dell’azienda, rivelando come la gomma e l’elastan abbiano permesso alle donne di muoversi senza vincoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chantelle: 150 anni che hanno liberato il corpo femminile Articoli correlati La storia della Groenlandia e tutte le volte che gli Usa l'hanno reclamata: più di 150 anni di preteseRoma, 19 gennaio 2026 – Per i suoi abitanti è Kalaallit Nunaat, la "Terra degli Uomini". Leggi anche: Femminicidio di Messina, parla il fratello di Daniela Zinnanti: “Sapevano che poteva ucciderla, perché i giudici l’hanno liberato?”