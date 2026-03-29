Lo scorso giugno, il tecnico romagnolo ha incontrato i prossimi avversari degli azzurri insieme ai suoi uomini. Durante l'incontro, ha commentato che la Bosnia è lenta e che con San Marino è riuscito a spaventare gli avversari. Ha inoltre affermato che l’Italia avrà pochi problemi, mentre i magazzinieri potrebbero affrontare maggiori difficoltà. La squadra bosniaca, secondo lui, è prevedibile e si può sfruttare questa caratteristica.

Roberto Cevoli è l’ultimo italiano ad aver sfidato la Bosnia a Zenica. Ex difensore classe ’68, nato a Rimini ma naturalizzato sammarinese, guida la nazionale del Titano dal 2023. Con i suoi ragazzi ha affrontato la formazione di Barbarez nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale: “Abbiamo giocato la gara d’andata al Bilino Polje lo scorso 7 giugno, c’erano 32 gradi e un caldo asfissiante. Altro che la neve di questi giorni. È uno stadio piccolo, angusto, fatiscente. Le curve sono vicinissime al campo e i tifosi si fanno sentire tantissimo”. Martedì l’Italia di Gattuso si gioca la finale playoff che vale l’accesso alla competizione: “Noi siamo riusciti a metterli in difficoltà disputando un’ottima partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cevoli: "Bosnia lenta, con San Marino l'ho spaventata. L'Italia avrà pochi problemi, i magazzinieri di più"

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