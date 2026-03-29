Centrodestra resa dei conti dopo la sconfitta al Sud

Dopo la sconfitta elettorale al Sud, i leader del centrodestra si sono riuniti venerdì sera a casa della presidente del Consiglio. La cena ha coinvolto la premier e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Non sono stati diffusi dettagli sui temi trattati durante l’incontro.

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