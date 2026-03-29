Centinaia di persone si sono radunate in piazza per manifestare contro le guerre, esprimendo il loro disappunto con slogan come “Grosseto lo sa da che parte stare” e “Palestina libera”. La manifestazione ha coinvolto diversi cittadini che hanno portato striscioni e cartelli, attraversando le vie del centro cittadino. La protesta si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine presenti sul posto.

GROSSETO Al grido di ‘Grosseto lo sa da che parte stare’ e ‘Palestina libera’ sono entrati con i loro striscioni in città. è il corteo organizzato ieri dal Coordinamento per la pace tra le vie del centro storico e limitrofe dedicato alla pace. Ma soprattutto contro tutte le guerre nel mondo. Corte che ha visto la partecipazione di circa un centinaio di persone, un gruppo abbastanza numeroso di cittadini che hanno voluto dire la loro, scendendo in piazza per protestare. Non sono mancate le bandiere della pace, colorate: alcuni le tenevano strette al collo, ma anche tanti striscioni, alcuni con la scritta relativa alla citazione dell’articolo 11 della Costituzione Italiana che delinea come l’Italia ripudi la guerra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centinaia in piazza per dire ’Basta’ a tutte le guerre: "C’è degrado morale"

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