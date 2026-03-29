centinaia di interventi per il maltempo

Nella zona di Faenza, sono ancora in corso le operazioni di riparazione dopo i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi. Centinaia di interventi sono stati avviati per rimuovere gli effetti delle condizioni meteorologiche avverse, che hanno provocato danni a infrastrutture e proprietà. Le squadre di soccorso sono impegnate sul territorio per completare le attività di messa in sicurezza.

È ancora in corso il ripristino dei danneggiamenti da maltempo che nei giorni scorsi ha investito il territorio faentino. E parallelamente prosegue la conta dei danni. Nell’ordine delle centinaia sono state complessivamente le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza nelle aree pubbliche e negli spazi privati. Anche nella giornata di ieri sono stati tre gli interventi risolti in coda, dei quali uno che ha impegnato le squadre per circa tre ore e che ha richiesto l’utilizzo di vari mezzi tra cui l’autogru e l’autoscala. Si tratta del crollo di un alto pino su un’abitazione privata in via Sbirra all’incrocio con via San Martino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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