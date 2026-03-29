Una donna è stata aggredita in casa da alcuni uomini che si sono presentati alla porta con l'intento di farle firmare una raccomandata. Dopo aver varcato l’ingresso, i malviventi l’hanno imbavagliata con dello scotch, legata, picchiata e successivamente abusata sessualmente. La vittima è la moglie di un agente impegnato nel settore antimafia. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Di buon mattino tre malviventi si sono fatti aprire la porta di casa con una scusa, poi la la rapina in stile "arancia meccanica". Sono fuggiti con 2mila euro tra soldi e gioielli. La vittima è la moglie di un'agente della Dia È stata legata, imbavagliata con lo scotch, picchiata e abusata. Vittima una donna, moglie di un agente dell'antimafia: aveva aperto la porta di casa quando in malviventi si erano presentati con la scusa di farle firmare una raccomandata. Ora è caccia a tre uomini, indagati per violenza sessuale e rapina aggravata. I fatti sono accaduti a Roma, mercoledì 25 marzo intorno alle 11 del mattino. I malviventi avevano il volto in parte coperto dai cappellini, ai piedi indossavano i calzari che si utilizzano in ospedale. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "C'è un raccomandata da firmare" poi entrano in casa, la imbavagliano e la violentano

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