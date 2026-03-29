A Catania, un uomo di 55 anni ha tentato di entrare in un negozio rompendo una vetrina, ma si è ferito nel tentativo. I Carabinieri sono intervenuti e lo hanno arrestato, mentre un complice presente sul posto è stato denunciato. L’episodio si è verificato nella zona di via Asiago.

Un tentativo di furto aggravato in concorso è stato bloccato dai Carabinieri a Catania, nella zona di via Asiago, dove un uomo di 55 anni si è ferito rompendo una vetrata mentre tentava l’accesso a un negozio. L’azione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del principale autore e alla denuncia del complice di 59 anni, che era rimasto in attesa come vedetta. La dinamica si è svolta nella tarda serata e nelle prime ore della notte, con i militari che hanno individuato un veicolo sospetto collegato a precedenti furti avvenuti a San Giovanni La Punta. L’intervento ha richiesto anche il supporto sanitario per le lesioni riportate dal ladro durante la rottura dei vetri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania: ladro si ferisce al vetro, arrestato. Complice denunciato.

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