Castello di Torre Alfina è di nuovo in vendita il maniero che fu di Gaucci

Il Castello di Torre Alfina, che un tempo apparteneva a un noto imprenditore, è stato messo nuovamente in vendita. La proprietà, situata in provincia di Orvieto, è un edificio storico che risale a diversi secoli fa. La vendita è stata annunciata ufficialmente e il castello è ora disponibile per eventuali offerte. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali delle agenzie immobiliari.

Orvieto, 29 marzo 2026 – E’ di nuovo sul mercato il monumentale Castello di Torre Alfina. Lo straordinario maniero di origine medievale venne acquistato tre anni da Paolo Bartolomeo Buongiorno, presidente del gruppo Marifin che si aggiudicò l’asta indetta dal tribunale di Perugia nel contesto del fallimento dell’ex patron del Perugia, Luciano Gaucci, che ne era stato il precedente proprietario. Il tribunale aveva in origine fissato il prezzo in oltre dieci milioni di euro, ma i successivi ribassi avevano fatto si che il manager Buongiorno potesse aggiudicarselo ad una somma di poco inferiore ai tre milioni. Il progetto prevedeva di utilizzare il maniero per potervi ospitare matrimonio di prestigio, eventi legati alla moda e alla cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castello di Torre Alfina, è di nuovo in vendita il maniero che fu di Gaucci Articoli correlati In vendita il castello medievale dell’esilio di Dante Alighieri: costa quasi 2 milioni di euroÈ in vendita il castello dove visse Dante Alighieri dopo l'esilio, si trova nelle Marche ed è stato interamente ristrutturato. Crolla la torre del castello medievale di Escalona, il video dell’incidente a due passi da turisti e residentiTanta paura, ma per fortuna nessun ferito, per il crollo di una delle torri del castello medievale di Escalona, in provincia di Toledo, in Castiglia... Contenuti e approfondimenti su Castello di Torre Alfina è di nuovo in... Temi più discussi: Castello di Torre Alfina, è di nuovo in vendita il maniero che fu di Gaucci; A meno di due ore da Roma si trova un Castello degno di Re Artù arroccato a oltre 600 metri d'altezza (ecco come visitarlo); Roma, a due ore dalla Capitale il castello di Re Artù: ecco come raggiungerlo; Verso i 70 anni del Santuario della Madonna della Fiducia di Isola Pescaroli: la sua storia. Ricorre anche il 70esimo della morte di Tito Ridolfi l'autore dello splendido quadro della venerata Madonna. All’asta da Sotheby il castello di Torre Alfina che fu di GaucciCercate un castello? Ebbene, eccolo: quello di Torre Alfina è in vendita. Non c’è pace per quella che fu la magione di Gaucci, gioiello architettonico dell’Italia centrale che sorge in un lembo del ... ilmessaggero.it Castello di Torre Alfina, il Comune riscatta il giardino storicoIl giardino storico monumentale del castello di Torre Alfina torna al Comune di Acquapendente. Un traguardo frutto di ben sette anni di lavoro da parte dell’ente locale. È stato un percorso ... ilmessaggero.it Da aprile torna l’orario estivo al Castello di Torre Alfina Con l’arrivo della bella stagione riprendono le visite guidate con partenza ogni 30 minuti: un’occasione perfetta per scoprire il castello con calma, tra sale storiche, dettagli architettonici e un’atmosfera a facebook