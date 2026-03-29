Il rappresentante istituzionale ha dichiarato che intende avviare un confronto immediato con le imprese per discutere questioni legate alla competitività. Ha inoltre sottolineato che l’ente ha sempre sostenuto le aziende e che continuerà a farlo, affrontando le sfide derivanti dalla crisi internazionale. La volontà è di collaborare con le imprese per trovare soluzioni ai problemi attuali.

“Siamo sempre stati al fianco delle imprese e affronteremo con loro il tema della competitività e delle difficoltà legate alla crisi internazionale”. Così Maurizio Casasco, responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia. In un video pubblicato dal partito su Instagram, il deputato azzurro dice: "Forza Italia è il partito che è sempre stato al fianco delle imprese e quindi ben comprendiamo oggi il grido di dolore che arriva dal mondo industriale. Lavoreremo come non mai insieme al governo, che ha già convocato il tavolo di rappresentanza datoriale per affrontare il tema della competitività e della difficoltà che deriva però da una crisi internazionale mai vista sino a ora". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Casasco: "Subito un confronto con le imprese sulla competitività"

Articoli correlati

Leggi anche: A Bruxelles pre-vertice sulla competitività. Costa: "Aumentare la dimensione delle nostre imprese"

La competitività europea si gioca sulla competitività del terziario avanzatoIn un recente articolo su “Avvenire” Romano Prodi, già Presidente della Commissione Europea, riferendosi alle policy europee, ha lanciato un allarme:...

Tutti gli aggiornamenti su Casasco Subito un confronto con le...

Discussioni sull' argomento Fisco: Casasco, FI ha vinto battaglia su dividendi e Iperammortamento | Libero Quotidiano.it; Sinner in semifinale a Miami, Tiafoe battuto in due set; Fisco Casasco | Forza Italia ha vinto battaglia su dividendi e Iperammortamento.

“Siamo sempre stati al fianco delle imprese e affronteremo con loro il tema della competitività e delle difficoltà legate alla crisi internazionale”. Così Maurizio Casasco, responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia. x.com

“Siamo sempre stati al fianco delle imprese e affronteremo con loro il tema della competitività e delle difficoltà legate alla crisi internazionale”. Così Maurizio Casasco, responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia. - facebook.com facebook