Sono iniziati da circa due settimane i lavori di riqualificazione e completamento del piano di una casa di comunità, che si concluderanno entro l’estate. L’intervento riguarda interventi di miglioramento strutturale e di adeguamento degli spazi, con l’obiettivo di rendere l’edificio più funzionale. La ristrutturazione si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento dei servizi sociali nella zona.

Sono iniziati da un paio di settimane, i lavori di riqualificazione e di completamento del piano terra e dell’area di ingresso del presidio sanitario cittadino di Sant’Elpidio a Mare, tra i primi in cui è stato attivato il modello delle Case di Comunità e dove sono attivi tutti i medici di base operativi in città. Un intervento particolarmente atteso, che aveva richiesto oltre un anno fa, il trasferimento degli uffici dell’accettazione, cassa e Cup, oltre che del Paat, del punto prelievi, della postazione del 118 e della Guardia medica, negli spazi disponibili recuperati altri piani dell’ex nosocomio. "Si tratta di un intervento reso possibile anche grazie ai fondi stanziati dall’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro " afferma il direttore generale dell’Ast, Roberto Grinta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa di comunità, fine lavori per l’estate

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