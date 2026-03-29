Carpi successo Torres Playout a soli due punti

Da ilrestodelcarlino.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’unico anticipo di sabato della quint’ultima giornata di Serie C, la Torres ha battuto il Livorno 3-1. Questo risultato mantiene il Carpi a due punti dalla zona playout, mentre la squadra avversaria si avvicina alla salvezza. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni nella classifica, con i punti ancora abbastanza vicini tra le squadre coinvolte nella lotta per evitare i playout.

È cominciata col netto 3-1 della Torres sul Livorno ieri nell’unico anticipo del sabato la quint’ultima giornata di Serie C che vede il Carpi alla finestra per il riposo. Un risultato che fa ridurre da 3 a 2 punti il margine dei biancorossi sulla zona playout, coi sardi che lasciano la zona calda e agganciano (ma con una gara in più giocata) la squadra di Stefano Cassani, mettendo la freccia sul Perugia ora quart’ultimo, anche se gli umbri hanno 2 gare in più da giocare rispetto ai sassaresi e una in più rispetto ai biancorossi. Al "Sanna" non c’è praticamente stata gara, con uno scatenato Di Stefano (nella foto) che in 9’ ha segnato una tripletta (al 7’, 14’ e 16’) chiudendo i conti in avvio, poi a nulla è servita la rete di Di Carmine a metà ripresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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