La vicenda riguardante Dimarco, e la sua esultanza per la vittoria della Bosnia ai rigori, ha caratterizzato la vigilia dello spareggio mondiale tra Bosnia e Italia di martedì sera. La discussione si è concentrata su atteggiamenti considerati da alcuni come arroganti e fessi, creando un clima di attesa prima dell'incontro.

La vicenda Dimarco, e relativa esultanza per la vittoria della Bosnia ai rigori, è stato il leitmotiv della vigilia dello spareggio mondiale di martedì sera tra Bosnia e Italia. Ieri il calciatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa e di fatto ha attaccato la Rai definendo le riprese poco rispettose e aggiungendo che erano lì con famiglie e bambini (ma che c’entra? Boh). Oggi giustamente sul Corriere della Sera scrive che è ridicolo attribuire la responsabilità del casino alla Rai e che i calciatori è bene che scendano dai loro Suv e si affaccino nel mondo reale. Scrive Roncone: La verità è che se hai immagini così, le dai, sono una notizia, è cronaca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caro Dimarco, più che arroganti siete stati fessi

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Tutto quello che riguarda Caro Dimarco

Discussioni sull' argomento Poco rispettoso esser ripresi, c'erano famiglie e bambini: Dimarco sul video durante Galles-Bosnia; Bosnia-Italia, Dimarco e l'esultanza che ha fatto imbestialire i bosniaci: Rispetto ogni Nazionale, è stato un gesto istintivo; Mondiali 2026: Italia atto II. Per la Nazionale di Gattuso contro la Bosnia è vietato sbagliare; Caro carburanti, Codacons denuncia le forti anomalie a livello territoriale.

#Dimarco spegne le polemiche: “C’è poco da essere arroganti. Rispetto per tutti. Reazione istintiva” https://buff.ly/j5fyCN0 Tutti i dettagli su http://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: http://t.me/TeamBarzaNews - facebook.com facebook