Durante la quattordicesima edizione del Carnevale Medievale Sancascianese, la Contrada del Gallo si è aggiudicata la vittoria con 28 punti. La premiazione si è svolta a San Casciano, con il capo contrada Francesco Donati che ha ricevuto ufficialmente il riconoscimento. La competizione ha visto la partecipazione di diverse contrade, tutte impegnate in varie prove durante l’evento.

San Casciano (Firenze), 29 marzo 2026 – La chiave del castello della quattordicesima edizione del Carnevale Medievale Sancascianese è andata alla Contrada del Gallo con 28 punti, guidata dal capo contrada Francesco Donati. Una grande gioia per tutti i contradaioli che avevano vinto solo la prima edizione nel febbraio 2010. La Contrada ha puntato sul mito del racconto tramandato oralmente, dai contorni fiabeschi. Lo spettacolo è stato incentrato su una leggenda medievale che ha avuto come protagonista una pianta simbolo della Toscana: l’ulivo. La narrazione ha raccontato il viaggio di un figlio attraverso la memoria, il pregiudizio e la conoscenza, intrecciando fiaba popolare, rito sacro e mito rurale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale Medievale Sancascianese, vince il Gallo

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