Carnevale di Fiumana i carri allegorici sfilano in paese

A Fiumana, frazione di Predappio, si svolge anche quest’anno il Carnevale con la tradizionale sfilata di carri allegorici. La manifestazione prevede l’allestimento di maschere, spettacoli e attività gastronomiche locali, attirando visitatori e residenti. La parata dei carri attraversa il paese del Rabbi, coinvolgendo la comunità e mantenendo vivo l’appuntamento annuale.

Anche quest’anno Fiumana, la principale frazione di Predappio, sarà attraversata dalla coloratissima carovana del Carnevale, un appuntamento ormai consolidato che animerà il paese del Rabbi con maschere, spettacoli, gastronomia del territorio e con l’immancabile sfilata dei carri allegorici. Si riconfermano, dunque, anche per l’edizione 2026 tutti i più amati ingredienti del Carnevale Fiumanese, in programma oggi dalle 14.30 alle 19. L’evento, organizzato dalla Pro loco Fiumana con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Predappio, vanta come attrazione forte della festa la sfilata dei carri allegorici per le vie del paese. La partenza è prevista alle 14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carnevale di Fiumana, i carri allegorici sfilano in paese Articoli correlati Carnevale di San Sisto. I carri allegorici sfilano tra maschere e allegriaGrande successo per la seconda sfilata del Carnevale di San Sisto che ieri pomeriggio ha invaso il quartiere perugino di allegria, colori, maschere,... Carnevale 2026: tra musica e colori a Monreale sfilano i carri allegoriciTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21... Contenuti e approfondimenti su Carnevale di Fiumana i carri allegorici... Discussioni sull' argomento Carnevale di Fiumana, i carri allegorici sfilano in paese; Predappio, torna il Carnevale fiumanese; Sfilate di carri allegorici delizie gastronomiche e tanto intrattenimento accendono il Carnevale fiumanese. Lavori in corso. Mille lavori in corso. Oltre al febbrile lavoro alla Bottega del Carnevale per completare la costruzione dei grandi carri allegorici, siamo impegnati nella preparazione degli eventi collaterali alle sfilate di primavera. Presso La Fabbrica sono in alle facebook