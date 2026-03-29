Carlentini | 75 dosi di cocaina e furto di energia nel nido

A Carlentini, un giovane di 22 anni è stato denunciato dai Carabinieri per aver detenuto 75 dosi di cocaina e aver rubato energia elettrica in un immobile occupato illegalmente. La vicenda riguarda un edificio occupato senza autorizzazione, dove sono stati rinvenuti e sequestrati sostanze stupefacenti e materiali per il furto di energia.

Un giovane di 22 anni è stato formalmente denunciato dai Carabinieri a Carlentini, in provincia di Siracusa, per una serie di reati commessi all’interno di un immobile occupato abusivamente. L’indagine ha portato alla luce la presenza di 75 dosi di cocaina pronte per lo spaccio e l’esito di un furto di energia elettrica finalizzato ad alimentare sistemi di videosorveglianza. L’operazione si è svolta nella via Plebiscito, dove le forze dell’ordine hanno accertato che il soggetto non possedeva alcun titolo legittimo per risiedere nell’appartamento. La scoperta della droga sul terrazzo ha rivelato una struttura organizzativa mirata, con sostanze già suddivise in involucri termosaldati e contanti sequestrati come provento delle attività illecite. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carlentini: 75 dosi di cocaina e furto di energia nel nido Articoli correlati Furto di energia elettrica a Carlentini, due cittadini nei guai: smascherati grazie all'app YouPolDue persone sono state denunciate per furto di energia elettrica a Carlentini (Siracusa), a seguito di una segnalazione ricevuta tramite l’app YouPol. Pusher in trasferta fermato con 75 dosi di cocainaUn ragazzo di 21 anni, di origine straniera, è stato arrestato a Gaeta, nel Lazio, mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente.