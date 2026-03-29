Carattere Fortitudo | con Avellino arriva il poker di vittorie di fila

La Fortitudo ha battuto Avellino con il punteggio di 71-62, ottenendo così la quarta vittoria consecutiva. La partita si è disputata a Bologna durante la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A2. La squadra di coach Attilio Caja ha mantenuto il proprio trend positivo in questa fase della stagione.

Bologna, 29 marzo 2026 – La rincorsa verso il primo posto in solitaria della Fortitudo fa tappa a Bologna, dove l’armata di coach Attilio Caja piega Avellino 71-62 e incassa il quarto referto rosa consecutivo nella quattordicesima giornata di ritorno di A2. Un successo fondamentale per certificare il momento d’oro dei biancoblù, attuali leader del campionato, attesi sabato a Cividale nella tana di coach Stefano Pillastrini. È una soirée da tutto esaurito sotto l’ellittica di Piazza Azzarita. La Effe parte subito forte grazie al prepotente 8-0 firmato Anumba-Sorokas che, dopo appena 2’ sul cronometro, costringe coach Di Carlo al time-out. Ne escono bene i campani, capaci di mettere in ritmo Lewis: l'americano è bravo a gestire la pressione biancoblù (6 perse di Avellino nel primo quarto) e a trovare i 5 punti che accorciano a -4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carattere Fortitudo: con Avellino arriva il poker di vittorie di fila Articoli correlati Fortitudo: con Avellino arriva il poker di vittorie e il primato solitario (per ora) in classificaBologna, 29 marzo 2026 – La rincorsa verso il primo posto in solitaria della Fortitudo fa tappa a Bologna, dove l’armata di coach Attilio Caja piega... Fortitudo, al PalaDozza arriva AvellinoBologna, 28 marzo 2026 - Sulle ali dell’entusiasmo e spinta dal calore del PalaDozza, la Fortitudo Flats Service torna in campo domani sera per... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carattere Fortitudo Temi più discussi: Fortitudo, al PalaDozza arriva Avellino; Al PalaDozza la sfida d’alta quota: Unicusano Avellino contro la capolista Fortitudo Bologna; Live Fortitudo Bologna - Avellino - Serie A2: Punteggi & Highlights Basket - 29/03/2026; A2 Maschile: Si torna in campo per la 33.a giornata. Brindisi e Pesaro in trasferta, la Fortitudo ospita Avellino. Fortitudo, al PalaDozza arriva AvellinoLa partita è in programma domenica 29 marzo, palla a due alle 18. Dove vedere e seguire la sfida ... msn.com Fortitudo: con Avellino arriva il poker di vittorie e il primato solitario (per ora) in classificaVittoria casalinga per 71-62: un successo fondamentale per certificare il momento d’oro dei biancoblù, attuali leader del campionato, attesi sabato a Cividale nella tana di coach Stefano Pillastrini ... msn.com La Fortitudo Scauri si riprende la vetta del Girone I dopo una sola settimana. Merito del successo ottenuto di forza e carattere sulla Pallacanestro Supernova Fiumicino, che conferma l’inespugnabilità del PalaBorrelli per 11 partite. Fiumicino salva il vantaggio - facebook.com facebook