Capuano ha commentato sui social il caso Locatelli, difendendo il centrocampista della Juventus. La sua dichiarazione si rivolge a coloro che considerano l’azione di Locatelli uno sgarbo, ma senza entrare nel merito di motivazioni o conseguenze. La discussione riguarda le percezioni di alcuni tifosi juventini rispetto al comportamento del giocatore. Nessun altro dettaglio o evento aggiuntivo è stato fornito nel comunicato.

Capuano è intervenuto sui social su ‘caso’ Locatelli difendendo il centrocampista bianconero. Ecco il pensiero del giornalista. Le dinamiche dei social media, si sa, tendono spesso a esasperare episodi che nella vita reale appartengono alla normale quotidianità. L’ultimo caso che ha infiammato il dibattito sportivo riguarda Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, “colpevole” secondo una parte della tifoseria di essere stato immortalato a cena con alcuni compagni della Nazionale appartenenti però all’Inter, come Alessandro Bastoni. In un clima calcistico sempre più polarizzato, lo scatto ha generato una scia di polemiche e discussioni sulla presunta mancanza di attaccamento alla maglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capuano sul ‘caso’ Locatelli: «Per molti juventini il centrocampista bianconero ha fatto uno sgarbo, ma non capiscono una cosa»

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