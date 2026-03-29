Molti si trovano a dover lavare i capelli più frequentemente del previsto, notando che si sporcano già dopo un solo giorno. Questa situazione, spesso causa di frustrazione, può essere attribuita a tre errori frequenti commessi durante la cura dei capelli. La mancanza di una corretta routine e di attenzione ai dettagli influisce sulla durata della pulizia e sulla sensazione di freschezza.

Ritrovarsi con i capelli appesantiti e sporchi, dopo un solo giorno dalla detersione consueta, è una problematica molto più comune di quanto si possa pensare. Che può stravolgere il look finale anche degli over più attenti allo styling e alla cura della chioma.Il fenomeno non è legato a una scarsa o poco attenta igiene, ma alle caratteristiche del proprio cuoio capelluto, agli agenti atmosferici, alle proprie condizioni di salute personale e anche all'alimentazione. Un ruolo importante è occupato dalla tipologia di pratiche impiegate per la pulizia dei capelli, ovvero la routine di prodotti e abitudini necessarie per la detersione. Dalla tipologia di shampoo e creme utilizzate, al metodo di applicazione degli stessi, passando per la frequenza dei lavaggi fino all’asciugatura e molto altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Capelli sporchi dopo un giorno: tutto dipende da questi 3 errori comuni

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