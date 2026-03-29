Capannoli | il nido comunale ' Il gatto con gli stivali' accoglierà anche i lattanti

A Capannoli, il nido comunale 'Il gatto con gli stivali' annuncia l’apertura anche ai lattanti a partire da settembre, permettendo l’ingresso di bambini e bambine dai sei mesi di età. La decisione mira a rispondere alle esigenze delle famiglie locali, offrendo un servizio più inclusivo e flessibile. La struttura continuerà a servire i bambini più grandi, ampliando così la propria offerta educativa.

Si amplia l'offerta educativa dell'asilo. Iscrizioni aperte fino al 21 aprile Più inclusivo, più flessibile, più vicino alle esigenze reali delle famiglie. Il nido comunale di Capannoli 'Il gatto con gli stivali' compie un passo importante verso il futuro: a partire dal prossimo settembre aprirà le porte anche ai lattanti, accogliendo bambini e bambine dai 6 mesi di età.Una misura fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che intercetta un bisogno sempre più diffuso sul territorio. “Una scelta chiara, che vuole rispondere all’evidenza delle famiglie del territorio” sottolinea il sindaco Arianna Cecchini, evidenziando il valore sociale ed educativo dell’intervento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Capannoli: il nido comunale 'Il gatto con gli stivali' accoglierà anche i lattanti Articoli correlati A Pordenone va in scena Il musical de Il gatto con gli stivaliDai produttori di Masha e Orso e Neverland, arriva il 14 marzo a Pordenone l’avventura più scatenata e divertente di sempre. Il gatto con gli stivali: spettacolo teatrale per bambini a Penne con il teatro Stabile d’AbruzzoAndrà in scena, domenica 18 gennaio, nel nuovo teatro comunale di Penne, lo spettacolo teatrale “Il gatto con gli stivali”, liberamente ispirato alla... Altri aggiornamenti su Capannoli il nido comunale 'Il gatto... Discussioni sull' argomento A Capannoli crescono i posti nei nidi; L’Unione Valdera pubblica il bando per i nidi d’infanzia; Unione Valdera | pubblicato il bando per l' iscrizione agli asili nido; Turismo in Valdera, Rocchi denuncia: Capannoli resta indietro. Catania, Comune raddoppia gli asili nido con orario prolungato: servizio gratuito per le famiglieIl Comune di Catania amplia il servizio pomeridiano gratuito negli asili nido: otto strutture con orario esteso fino alle 16:30 per sostenere le famiglie. corrieretneo.it MADRI DELLA REPUBBLICA: educare alla memoria e alla cittadinanza Il progetto “Madri della Repubblica”, finanziato dalla Regione Toscana e realizzato in collaborazione con Phosphoros APS e con l’Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Capannoli, è un perc - facebook.com facebook PARTONO I NUOVI CORSI FORMATIVI! Da aprile iniziano i nuovi percorsi del progetto “Bibliolandia senza frontiere: biblioteche e archivi che includono”. Corso di italiano per stranieri dal 9 al 24 aprile Biblioteca Comunale di Capannoli Iscrizioni aperte x.com