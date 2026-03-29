A Santarcangelo si registra una carenza di parcheggi nel centro storico, situazione che ha portato le associazioni di categoria a chiedere interventi. Nonostante le richieste, il Comune non ha ancora adottato misure concrete. Nei giorni scorsi, Confesercenti e Cna hanno continuato a sollecitare soluzioni, senza ottenere risposte dall’amministrazione locale. La questione resta al centro del dibattito pubblico e istituzionale.

Pochi parcheggi a Santarcangelo, ma il Comune non fa nulla. Confesercenti e Cna non hanno fatto sconti, in questi giorni. Quello della sosta è un problema eppure l’amministrazione, anziché creare nuovi posti, ha aumentato la tariffa della sosta minima e ha messo i parcheggi a pagamento fino alle 23. E che a risollevare la questione siano state proprio Confesercenti e Cna ha colpito ancora più nel vivo il Comune. Ma per il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle attività economiche Luca Paganelli (insieme nella foto), "sosta, qualità urbana e sviluppo economico" devono rientrare "in una visione integrata", non possono essere "temi isolati che si riducono a una polemica incalzante e talvolta pretestuosa come quella sui parcheggi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos parcheggi in centro: "Ora un tavolo di lavoro per ampliare il Francolini"

Articoli correlati

Leggi anche: Usa:ampliare nuovo tavolo armi nucleari

Leggi anche: Parcheggi a pagamento, prima domenica tra le proteste. I cittadini: «Un salasso per un giro di nemmeno un?ora in centro»

Aggiornamenti e notizie su Caos parcheggi

Temi più discussi: Caos parcheggi in centro: Ora un tavolo di lavoro per ampliare il Francolini; Parcheggi in via Amat, è caos: il pass residenti non si può rinnovare online (e la concessione scade nel 2100); Il caos traffico e pochi parcheggi: ad Ascoli i garage sono preziosi come l’oro; Appena arrivati e già caos: parcheggio selvaggio col bike sharing a Genova.

Osimo, caos parcheggi tra i cantieri in corso: i residenti del centro tornano a chiedere soluzioniDiversi i cantieri in corso appunto tra cui quello al Foro Boario e già i residenti temono ulteriore carenza di parcheggi ... centropagina.it

Rieti, parcheggi caos: in centro arrivano multe fantasmaRIETI - Nel caos-parcheggi - che al momento tiene inchiodati nelle incertezze e soprattutto in oggettive difficoltà tanti residenti del centro storico cittadino - tra disagi e proteste non mancano ... ilmessaggero.it

IrpiniaTv. . : ' Parcheggi in piazza Kennedy, caos autobus a Borgo Ferrovia, degrado tra la fontana di Grimoaldo e il centro polivalente di Bellizzi, alberi senza manutenzione in contrada facebook

#SantaMariaCapuaVetere- Multe agli studenti davanti all'Università, scoppia il caso parcheggi. " Subito una revisione delle strisce blu" #Scuole #Università #Parcheggi #StrisceBlu #Revisione #Studenti #Multe #NanoTV x.com