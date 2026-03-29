canto libero al teatro nuovo giovanni da udine 2 aprile 2026

Il tour di Canto Libero prosegue con tre concerti consecutivi al Teatro Nuovo di Udine, previsti il 2 aprile 2026. La tournée è in corso e comprende diverse tappe nei principali teatri italiani. La data a Udine rappresenta una delle performance pianificate in questa serie di appuntamenti.

I biglietti per il nuovo appuntamento saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 27 novembre online su Eilo.it, Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro. Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 27 novembre 2025 online su Eilo.it e Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per il nuovo appuntamento saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 27 novembre online su Eilo.it, Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del teatro. Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 27 novembre 2025 online su Eilo. 🔗 Leggi su Udine20.it

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