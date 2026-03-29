Nel mondo dei videogiochi di calcio, Cannavaro 90 ICON si distingue come un difensore molto efficace. Con una valutazione di 94 in difesa, si presenta come un ostacolo difficile da superare per gli attaccanti. La sua abilità nel posizionamento e nel tempismo sono caratteristiche che lo rendono uno dei difensori più affidabili nel circuito, anche se non è il più alto tra i giocatori.

Se la tua priorità è non far passare nessuno, Fabio Cannavaro è l’uomo giusto. Nonostante non sia il difensore più alto del circuito, la sua capacità di lettura e il tempismo negli interventi lo rendono un incubo per qualsiasi attaccante. Con i link da Icona, inoltre, risolverai gran parte dei problemi di intesa della tua rosa. Analisi della Carta: Il Capitano Azzurro. OVR: 90 (DC).. Difesa (94): Statistica d’élite. Cannavaro è quasi perfetto nel posizionamento e nei contrasti, sopperendo alla statura con un’elevazione e una reattività fuori dal comune.. Velocità (82): Molto solida per un centrale di questo livello, permettendogli di tenere il passo con la maggior parte delle punte. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Cannavaro 90 ICON: un muro invalicabile! Ecco come sbloccare il difensore da 94 di difesa

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