Secondo le ultime notizie, il difensore portoghese potrebbe proseguire la sua esperienza con il Barcellona anche nella prossima stagione. Tuttavia, per concretizzare il trasferimento, è necessario trovare un accordo con l’Al-Hilal per ridurre le richieste economiche. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sul futuro del giocatore, e le trattative sono ancora in corso.

Cancelo potrebbe restare al Barcellona anche la prossima stagione, ma bisogna convincere l’Al-Hilal ad abbassare le pretese. Le ultime. Il panorama del calciomercato internazionale si accende attorno al nome di Cancelo, il cui destino tra le file del Barcelona rimane un rebus ancora tutto da sciogliere. Approdato in Catalogna durante la sessione invernale per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Andreas Christensen, il terzino portoghese ha dimostrato sin dalle prime battute di essere un innesto di assoluto valore. La dirigenza blaugrana, d’altronde, aveva agito con estrema tempestività per assicurarsi le prestazioni di Cancelo, riuscendo ad anticipare la concorrenza dell’Inter, che vedeva nel giocatore il profilo ideale per sostituire l’indisponibile Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cancelo, l’ex Juve potrebbe restare al Barcellona: le condizioni per il riscatto. Le ultimissime sul portoghese

Articoli correlati

Ultimissime Inter LIVE: sfuma il colpo Cancelo. Il Barcellona ad un passo dal terzino portogheseMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato.

Leggi anche: Cancelo, addio definitivo al ritorno alla Juve: il portoghese ha firmato con il Barcellona. I dettagli dell’accordo

Tutto quello che riguarda Cancelo l'ex Juve potrebbe restare al...

Temi più discussi: Griezmann lascia l'Atletico: da luglio avrà una nuova squadra; Cancelo, per l'ex Juve non è ancora chiaro se sarà riscattato dal Barcellona; Cancelo, quale futuro per l’ex Juve? Questo il suo desiderio in estate; Barcellona, l\'Al Hilal fa muro per Cancelo. Flick non ha fretta ma il portoghese è un affare.

Cancelo, quale sarà la prossima destinazione? L’ex Juve ha un desiderio preciso per la sessione estiva. Le ultimissimeCancelo, quale sarà la prossima destinazione? L’ex Juve ha un desiderio preciso per la sessione estiva. Le ultimissime ... calcionews24.com

Caso Cancelo, l'Al Hilal vuole 8 milioni di euro per cederlo. Il Barcellona lo vorrebbe gratisIl futuro di Joao Cancelo al Barcelona resta ancora da definire. Arrivato nel mercato invernale per rinforzare la difesa dopo l’infortunio di Andreas Christensen, il terzino portoghese ... tuttojuve.com

Barcellona, si lavora al riscatto di Cancelo di Virgilio Covelli - facebook.com facebook

#Cancelo, quale futuro Ecco il suo desiderio x.com