Canal | Inversione a U di Tassinari Ma l’ok ci avrebbe danneggiato

Un gruppo di cittadini si è detto soddisfatto della decisione del consiglio comunale di interrompere il procedimento di fusione tra i tre comuni coinvolti, inclusi Dovadola, Rocca e Portico. La scelta è arrivata dopo un'“inversione a U” di un consigliere, che aveva inizialmente supportato l’iter. La posizione contraria alla fusione era stata espressa pubblicamente da molti residenti durante il dibattito.

A nome di un folto gruppo di cittadini, contrari alla fusione del Comune di Dovadola, esprimo soddisfazione per la scelta del consiglio comunale di non proseguire con l’iter intrapreso assieme a Rocca e Portico per la fusione dei 3 comuni". A sostenerlo con un documento è Kabir Canal, 43 anni, 8 dei quali come assessore esterno nelle giunte con i sindaci Mario Giorgi e Gabriele Zelli (5 da consigliere e altrettanti da vicesindaco), "senza tessera di partito, ma di area di centrosinistra" e "portavoce di tante persone contrarie alla fusione". Prosegue Kabir: "A noi poco interessa polemizzare sull’inversione ad U del sindaco Francesco Tassinari, che prima ha portato avanti il progetto, salvo poi rimangiarselo, ‘dopo attenta riflessione’, come ha dichiarato in consiglio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Canal: "Inversione a U di Tassinari. Ma l’ok ci avrebbe danneggiato" Articoli correlati Disagi sulla Tosco-Romagnola, la deputata Tassinari (Forza Italia): "Li comprendiamo, ma lavori necessari"“Comprendiamo pienamente i disagi segnalati dai cittadini e riportati anche dalla stampa locale in merito alla situazione della viabilità lungo la... Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!»Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno... Una selezione di notizie su Canal Inversione a U di Tassinari Ma... Argomenti discussi: Canal: Inversione a U di Tassinari. Ma l’ok ci avrebbe danneggiato; Trump tenta l'inversione a U mentre va a picco nei sondaggi.