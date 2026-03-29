La Corte d'appello ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per il presunto ‘baby’ stragista, ora 68enne. L’avvocato dell’uomo aveva presentato appello contro la sentenza del Tribunale dei minori, ma la decisione è stata mantenuta. La notizia arriva dopo che un altro imputato, noto come ‘Tomaten’, è stato condannato con sentenza definitiva, con la motivazione che non avrebbe firmato il ricorso e avrebbe mostrato disinteresse per la giustizia. Ora il caso passerà in Cassazione.

Brescia, 29 marzo 2026 – L’avvocato Marco Gallina aveva impugnato la condanna a 30 anni inflitta dal Tribunale dei minori al presunto ‘baby’ stragista, che oggi ha 68 anni. Ma lui, Marco Toffaloni, al secolo Franco Maria Muller, in Svizzera dagli anni ‘80, quel ricorso non l’ha mai firmato. E l’altroieri, quando si è aperto il processo d’appello, la Corte l’ha bocciato come “inammissibile”. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore generale Guido Rispoli, secondo cui l’imputato, ritenuto uno degli esecutori materiali della strage di piazza Loggia, non avendo dato alcun mandato al difensore - pur a conoscenza del procedimento - destituirebbe di fondamento il ricorso stesso, mostrando un totale disinteresse per la giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Camerata ’Tomaten’, condanna confermata: “Non firmò il ricorso, totale disinteresse per la giustizia”. Ora resta solo la Cassazione

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