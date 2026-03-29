Camaiore-Tau | pari e patta Bigica risponde a Bouah

Nel match tra Camaiore e Tau Altopascio, il risultato finale è stato di 1-1. La partita si è conclusa con un pareggio, con Bigica che ha risposto a Bouah. La formazione di casa ha schierato Di Biagio tra i pali, mentre le sostituzioni sono avvenute nel corso del secondo tempo.

Camaiore 1 Tau Altopascio 1 CAMAIORE (4-3-1-2): Di Biagio; Tavernini, Ficini, Diana, Belli (24’ st Raineri); Luciani (31’ pt L. Bartelloni), L. Remedi (34’ st Grilli), Bigica (45’ st Accorsini); Bongiorni; Nieri, Magazzù. (A disposizione: Pierallini, Macchi, Bertellotti, Marcucci, Ferracuti). All. Stefano Turi. TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Cabella; Cartano (4’ st Chiti), Meucci, Soumah; Iezzi, Manetti (20’ st Bagnoli), Lombardo, Del Gronchio (16’ st Zipoli), Bouah; T. Carcani (39’ st Tordiglione), Omorogieva (20’ st Bachini). (A disposizione: Nunziati, Rotolo, Sanyang, Vaselli). All. Ivan Maraia. Arbitro: Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto (assistenti di linea Davide Marro di Cuneo e Filippo Alfieri di Lecce). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Camaiore-Tau: pari e patta. Bigica risponde a Bouah Articoli correlati L’anticipo - Derby pari. Tau apre, Camaiore chiudeCAMAIORE 1 TAU ALTOPASCIO 1 CAMAIORE (4-3-1-2): Di Biagio; Tavernini, Ficini, Diana, Belli (24’ st Raineri); Luciani (31’ pt L. Seravezza-Tau vale il secondo posto. In trasferta Camaiore e ViareggioIl clou della domenica calcistica in Versilia si gioca al “Buon Riposo“ di Seravezza dove è previsto lo scontro diretto fra seconde della classe nel... Approfondimenti e contenuti su Camaiore Tau pari e patta Bigica... Temi più discussi: Vince solo il Tau trascinato da Carcani e aggancia il Seravezza -; Serie D, gir. E. Tau Altopascio ospite del Camaiore: le parole di mister Ivan Maraia; Il nostro LIVE – Diretta degli anticipi di serie D; Grosseto, soltanto un pari: la festa promozione è rimandata. Ora c’è il derby. Camaiore-Tau Calcio finisce 1 a 1; Bigica risponde a BouahLa 29esima giornata del girone E di serie D proponeva ben quattro gare. Tra queste il derby del Comunale tra Camaiore e Tau Altopascio. In palio punti importanti per i padroni di casa che vogliono evi ... noitv.it Camaiore e Tau si dividono la posta nell’anticipo di serie DA Bouha risponde nella ripresa Bigica. Un punto che serve di più ai locali di mister Turi in ottica salvezza Camaiore – Tau Calcio 1-1 CAMAIORE: Di Biagio, Tavernini, Belli (25’s Raineri), Remedi (33’ ... luccaindiretta.it Camaiore e Tau Calcio si dividono la posta nell’anticipo di serie D - facebook.com facebook