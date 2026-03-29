Calciomercato Inter Salah potrebbe liberare Moussa Diaby

Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool, dove ha segnato oltre 250 gol. La sua partenza potrebbe favorire l'arrivo di Moussa Diaby, secondo alcune fonti di mercato. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità del trasferimento, né sugli eventuali accordi tra le parti coinvolte. La situazione resta in evoluzione e potrebbe influenzare le operazioni di calciomercato di altri club.

Mohamed Salah lascerà il Liverpool. “Sarà sempre casa mia” ha fatto sapere l’attaccante egiziano, oltre duecentocinquanta reti con la maglia dei Reds. In dieci anni dobbiamo aggiungere anche qualcosa come centoventidue assist. Una Champions League e due campionati inglesi. Ma tutto questo cosa c’entra con la Beneamata? Calciomercato, se vogliamo, di Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Salah potrebbe liberare Moussa Diaby Articoli correlati Calciomercato Inter, Moussa Diaby potrebbe tornare di modaSia nel doppio confronto contro il Bodo/Glimt che nelle ultime uscite italiane (Como in Coppa Italia, derby e pareggio casalingo contro l’Atalanta)... Leggi anche: Calciomercato Inter, sulla destra irrompe Moussa Diaby Approfondimenti e contenuti su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter-Diaby: stavolta si può fare, grazie a Salah. I dettagli; Calciomercato Inter: Salah sblocca il colpo in attacco; Diaby-Inter, ci risiamo: può sbloccarla Salah. Muharemovic contro l’Italia, la Juve può riaverlo; Salah può fare un regalo all’Inter: Diaby si avvicina all’Inter, perché è intrigo di mercato. Calciomercato Inter: Salah sblocca il colpo in attaccoIl mercato dell'Inter è pronto ad entrare nel vivo. Nelle ultime settimane gli uomini nerazzurri si sarebbero mossi per diversi obiettivi, anche sfumati a gennaio, ma la notizia dell'addio di Salah al ... fantacalcio.it Calciomercato Inter, svolta improvvisa grazie a SalahIl mercato dell'Inter vive una svolta improvvisa grazie a Salah. Addio al Liverpool per l'Al Ittihad, che può così liberare Diaby per Chivu ... interlive.it Prove generali in vista della prossima stagione… #Vicario a cena con il gruppo Inter della Nazionale + Locatelli È l’uomo giusto per la porta nerazzurra #calciomercato #inter #SerieA - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com