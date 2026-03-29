Calciomercato Inter rivoluzione ormai alle porte | anche il futuro di Barella è in discussione Tutti i dettagli

L’Inter si sta preparando a una fase di cambiamenti importanti nel calciomercato estivo, con diverse operazioni in programma. Tra le questioni più discusse ci sono le possibili cessioni di alcuni giocatori chiave e le scelte della dirigenza riguardo al futuro di alcuni individuali. La squadra sta valutando varie soluzioni per rafforzarsi e modificare la rosa in vista della prossima stagione.

Kane resta al Bayern Monaco? Hoeness svela il suo futuro e fissa un prezzo shock per l’eventuale cessione! Rivelazione che non lascia più dubbi Calciomercato Lazio: il punto sui 9 giocatori in scadenza. Chi resta e chi parte (in due sicuri) e quale sarà il futuro di Romagnoli Prandelli sorprende: «Vlahovic quando sono arrivato era un problema per tutti. Sembrava destinato ad andare a Pisa» Di Natale non ha dubbi: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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