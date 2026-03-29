Calciomercato Inter Pedullà spiega il piano per un ipotetico post-Thuram Il possibile sostituto

Un esperto di mercato ha illustrato le possibili mosse dell’Inter in vista di un eventuale addio di Thuram. La strategia prevede una cessione per ottenere una plusvalenza elevata e finanziare l’operazione di sostituzione. La trattativa riguarda un possibile sostituto che possa rafforzare l’attacco nerazzurro. La decisione dipende dall’andamento delle trattative e dalle esigenze della squadra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, l’esperto Pedullà traccia la strategia per l’attacco: la possibile cessione di Thuram per sbloccare una plusvalenza monstre. Il futuro del reparto offensivo dei nerazzurri potrebbe subire una scossa radicale nella prossima sessione estiva. Al centro delle riflessioni del calciomercato dell’Inter c’è Marcus Thuram, reduce da una stagione opaca e titolare di una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Secondo l’esperto Alfredo Pedullà, il francese potrebbe essere il sacrificato di lusso per finanziare un nuovo progetto tattico sotto la guida di Cristian Chivu, centrato sulla definitiva esplosione di Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Pedullà spiega il piano per un ipotetico post-Thuram. Il possibile sostituto Articoli correlati Calciomercato Milan, Pedullà spiega: “Gila piace all’Inter, ma Tare l’ha portato in Italia”Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, l'esperto di calciomercato di 'Sportitalia' Alfredo Pedullà ha parlato della trattativa per... Calciomercato Inter LIVE: Il piano per l’ingaggio di Vicario. Calhanoglu saluta in estate? Ecco il suo sostitutodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Una selezione di notizie su Calciomercato Inter Temi più discussi: Calciomercato Inter, sirene blaugrana per Bastoni. Pedullà svela lo scenario di mercato con il Barcellona; Calciomercato Milan Pedullà spiega | Ecco quali sono le richieste contrattuali di Goretzka; Pedullà parla così del possibile addio di Bastoni. Pedullà: Se parte Thuram ecco il tipo di giocatore che l’Inter cercherebbeMarcus Thuram al bivio: ha un contratto fino al 2028 con l'Inter e c'è anche una clausola rescissoria, il punto sul suo futuro ... msn.com Calciomercato Inter: Thuram in partenza? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero essere cedutoCalciomercato Inter: Thuram in partenza? Fissato il prezzo e perché il francese potrebbe davvero essere ceduto ... calcionews24.com Prove generali in vista della prossima stagione… #Vicario a cena con il gruppo Inter della Nazionale + Locatelli È l’uomo giusto per la porta nerazzurra #calciomercato #inter #SerieA - facebook.com facebook Dove porterà la sua esperienza #Darmian #inter #calciomercato #SerieA x.com