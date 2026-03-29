Sul calciomercato dell'Inter continuano a circolare notizie su trattative in corso e incontri tra le parti coinvolte. Sono stati resi noti alcuni obiettivi del club e si discute sul futuro di diversi giocatori, tra cui Barella. La redazione di Inter News 24 aggiorna in tempo reale sulle trattative, sugli incarichi e sugli affari portati a termine nelle ultime ore.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – DOMENICA 29 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Ecco la lista degli obiettivi di Marotta. Futuro in bilico per Barella e non solo…

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