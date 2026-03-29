Calcio serie C Vis Pesaro - Perugia 0-0 | la diretta della partita

Nel match di calcio di serie C tra Vis Pesaro e Perugia, il punteggio si è mantenuto sullo 0-0 fino al 29°, quando Giovannini è entrato in area, ma il portiere ospite ha parato con il piede. La partita è iniziata con i calci di riscaldamento di Bacchin, che si è scaldato al 24°.

Punti pesanti in palio al Benelli, dove i Grifoni dovranno rispondere alla Torres. Si gioca questo pomeriggio alle 17:30 39' ancora una grande occasione per il Grifo: il cross di Bolsius viene rimpallato, sfera sui piedi di Tozzuolo che calcia senza pensarci su, Pozzi devia in angolo 35' cross di Bolsius, Verre di testa prende il tempo alla difesa avversaria, traversa piena! Sulla ribattuta calcia Montevago ma Pozzi è attento 29' Giovannini penetra in area, Gemello si oppone di piede. Prima occasione per i padroni di casa 24' ha iniziato a scaldarsi Bacchin. Potrebbe subentrare ad un Canotto che non appare nelle migliori condizioni 3' subito pericoloso il Perugia: Verre dribbla un avversario e trova lo spazio per il tiro, palla a lato di un soffio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Calcio serie C, Vis Pesaro - Perugia 0-0: la diretta della partita Articoli correlati Calcio serie C, Vis Pesaro - Perugia: la diretta della partitaPunti pesanti in palio al Benelli, dove i Grifoni dovranno rispondere alla Torres. Calcio serie C, Perugia - Pineto 0-0: la diretta della partitaInizia ora il matchOre 17:36 - le due squadre hanno fatto ora il loro ingresso in campo. Ternana - Torres 0-2 | Gli Highlights | 24ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Tutto quello che riguarda Vis Pesaro Temi più discussi: Scheda squadra Vis Pesaro; Calcio serie C, Vis Pesaro - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; Vis Pesaro Perugia i precedenti; VIDEO. Guidonia Montecelio-Vis Pesaro 0-0: highlights. Calcio serie C, Vis Pesaro - Perugia: la diretta della partitaPunti pesanti in palio al Benelli, dove i Grifoni dovranno rispondere alla Torres. Si gioca questo pomeriggio alle 17:30 ... perugiatoday.it Diretta Vis Pesaro Perugia | Streaming video tv: vista playoff per i marchigiani (Serie C, 29 marzo 2026)Diretta Vis Pesaro Perugia streaming video tv: i marchigiani sono ormai ad un passo dai playoff, gli umbri invece inseguono la salvezza. ilsussidiario.net Vis Pesaro - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta. Il link della notizia nel primo commento - facebook.com facebook