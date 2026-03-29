Il locale Caffè Soldi è stato venduto a un imprenditore indiano. La vendita è stata confermata nelle ultime settimane e riguarda l’intera attività. Il locale si trova a Forte dei Marmi, in via Roma, dove le sedie regista e l’atmosfera accogliente sono elementi riconoscibili. La data di completamento dell’operazione è il 29 marzo 2026.

Forte dei Marmi, 29 marzo 2026 – Le inconfondibili sedie regista a delimitare l’angolo di via Roma. E l’atmosfera familiare ad accogliere chi entrava. Il Caffè Soldi chiude un capitolo: la famiglia che da 67 anni porta avanti quella tradizione di sorrisi e dolcezze ha ceduto l’attività. «Era arrivato il momento, quello giusto di cambiare,per voltare pagina e dare spazio ad altro,per non cristallizzarci» è il saluto di Desiree Soldi sui social. A rilevare l’attività – come sussurrato da mesi in paese – l’imprenditore indiano che da quell’investimento partirebbe per poi allargarsi ad altre realtà del Forte. Adesso sarà attuato un restyling... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caffè Soldi è venduto, imprenditore indiano ha comprato il locale

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