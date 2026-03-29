La Confederazione africana di calcio ha annunciato che si atterrà alla sentenza del Court of Arbitration for Sport relativa alla controversia scoppiata durante l’AFCON. La stessa organizzazione ha inoltre comunicato l’intenzione di attuare nuove riforme per modificare le proprie procedure e governance, in seguito alle decisioni prese nel procedimento legale. La questione riguarda le modalità di gestione e le dispute emerse nel torneo continentale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il presidente della Confederazione Africana di Calcio (CAF), Patrice Motsepe, ha recentemente dichiarato che l’organizzazione rispetterà pienamente la decisione che sarà emessa dal Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) riguardo alla finale controversa della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco. Questa dichiarazione è significativa, poiché il risultato di questa sentenza potrà influenzare non solo le due nazionali coinvolte, ma anche il futuro della CAF stessa. La finale, disputatasi in un clima di intensi dibattiti e polemiche, ha visto il Senegal trionfare ai rigori, ma ci sono state numerose lamentele e contestazioni circa l’arbitraggio e diverse altre decisioni prese durante il match. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - CAF rispetterà la sentenza del CAS dopo la controversia finale dell’AFCON e annuncia riforme.

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