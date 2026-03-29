CAF dimissioni per il Segretario Generale Véron Mosengo-Omba dopo le polemiche in Coppa d’Africa! La ricostruzione di quanto successo

Il Segretario Generale della CAF si è dimesso in seguito alle polemiche legate alla Coppa d’Africa. La decisione arriva dopo un episodio che ha suscitato molte discussioni nel mondo del calcio africano. La vicenda ha coinvolto direttamente le attività della federazione e ha portato a un cambiamento nella guida dell’organizzazione. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni e polemiche che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Mercato Milan, un nuovo attaccante per spezzare la ‘maledizione’: da Retegui a Castro, fino al colpo Kostic. Novità sui movimenti rossoneri Calciomercato Inter: Thuram con le valigie in mano, ma c’è un colpo già in canna per Ausilio! Nome nuovo per l’estate, di chi si tratta Calciomercato Juventus: resta ancora distanza per il rinnovo di Vlahovic. Cosa è emerso dopo l’incontro con il club bianconero Vlahovic Milan, pista ancora aperta: tutto passa dalla trattativa di rinnovo con la Juventus. Le ultimissime Mercato Milan, un nuovo attaccante per spezzare la ‘maledizione’: da Retegui a Castro, fino al colpo Kostic. Novità sui movimenti... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - CAF, dimissioni per il Segretario Generale Véron Mosengo-Omba dopo le polemiche in Coppa d’Africa! La ricostruzione di quanto successo Articoli correlati Coppa d’Africa 2025, duro comunicato ufficiale della CAF dopo quanto successo in Senegal Marocco: c’è una sospensione! Cosa succedeCalciomercato Fiorentina, pressing continuo su Fabbian: nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra Marsiglia scatenato: fatta per Timber dal... Leggi anche: Coppa d’Africa, il Senegal presenta ricorso al TAS dopo la sconfitta a tavolino col Marocco. La ricostruzione di quanto successo! Una selezione di notizie su Segretario Generale Véron Argomenti discussi: Véron Mosengo, Segretario Generale della CAF, annuncia le sue dimissioni. Garante per la privacy: si dimette il segretario generale FanizzaIl segretario generale del garante per la protezione dei dati personali, Angelo Fanizza, ha rassegnato le proprie dimissioni. Il Collegio del Garante, nel prenderne atto, ringrazia il segretario ... rainews.it Garante privacy, si dimette il segretario generale Angelo Fanizza. Report: Chiedeva di spiare i dipendentiSi è dimesso il segretario generale del Garante per la protezione dei dati personali, Angelo Fanizza. Nella nota non vengono specificate le motivazioni ma le dimissioni arrivano dopo settimane di ... fanpage.it