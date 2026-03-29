Un uomo di 25 anni è deceduto domenica 29 marzo durante un'escursione nelle Orobie, nel comune di Valbondione. La vittima è caduta da un'altezza di circa 100 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno verificando le circostanze dell'incidente.

Un giovane di 25 anni ha perso la vita domenica 29 marzo durante un’escursione sulle Orobie, nel territorio comunale di Valbondione. Il dramma si è consumato nella zona impervia compresa tra la valle del Salto e il rifugio Brunone, dove il soggetto è precipitato per circa 100 metri. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 11:00, scatenando immediatamente una risposta operativa che ha l’intervento dell’elisoccorso decollato da Bergamo e l’attivazione della squadra locale del Soccorso alpino di Valbondione. Nonostante la rapidità dei soccorritori, l’arrivo sul posto ha confermato l’impossibilità di salvare il giovane, già privo di vita al momento del ritrovamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta di 100 metri: 25enne muore sulle Orobie

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