A Genova, il 17 aprile è stata emessa una sentenza in merito alla morte di una giovane peruviana di 30 anni, deceduta a settembre dopo essere caduta dal sesto piano di un edificio nel quartiere di San Martino. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha suscitato discussioni sull’origine dell’incidente, con alcuni che ipotizzano una lite e altri che parlano di un incidente o di responsabilità.

La morte di Evelinndel Moori Chamorro, una giovane peruviana di 30 anni deceduta a settembre dopo essere caduta dal sesto piano in salita superiore della Noce, nel quartiere genovese di San Martino, è al centro di un acceso dibattito giudiziario. Mentre la Procura chiede l’archiviazione definendo il fatto come incidente, i parenti della vittima rifiutano tale conclusione e chiedono ulteriori accertamenti sulla dinamica del decesso. L’uomo indagato, Marlo Stephano V. C., ha sempre negato ogni responsabilità sostenendo che la compagna sia uscita di casa minacciando di gettarsi se lui non fosse rientrato, per poi inciampare e cadere nella tromba delle scale morendo sul colpo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta a Genova: lite, incidente o colpevole? La sentenza del 17 aprile

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